شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة بيراميدز والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات اليوم الخميس بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:- الجونة والمصري

محمود بسيوني"حكم ساحة"

شهاب راشد"مساعد أول "

خالد رمضان"مساعد ثان "

أحمد حسونة"حكم رابع"

مصطفى مدحت "حكم فيديو"

أحمد عبد الله"مساعد حكم فيديو". الإسماعيلي والانتاج الحربي

محمود البنا"حكم ساحة"

مصطفى عطية"مساعد أول "

عماد العقاد"مساعد ثان "

خالد منسي"حكم رابع"

محمود ناصف"حكم فيديو"

سعيد حمزة"مساعد حكم فيديو". الجونة والمصريمحمود بسيوني"حكم ساحة"شهاب راشد"مساعد أول "خالد رمضان"مساعد ثان "أحمد حسونة"حكم رابع"مصطفى مدحت "حكم فيديو"أحمد عبد الله"مساعد حكم فيديو". الإسماعيلي والانتاج الحربيمحمود البنا"حكم ساحة"مصطفى عطية"مساعد أول "عماد العقاد"مساعد ثان "خالد منسي"حكم رابع"محمود ناصف"حكم فيديو"سعيد حمزة"مساعد حكم فيديو".

بيراميدز والزمالك

محمد عادل"حكم ساحة"

سمير جمال"مساعد أول "

أحمد صلاح"مساعد ثان "

محمود رشدي"حكم رابع"

جهاد جريشة"حكم فيديو"

محمود ناجي "مساعد حكم فيديو. ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت القائمة عودة أوباما بعد تعافيه من كورونا وكذلك تواجد المغربى محمد أوناجم واستبعاد حمزة المثلوثى.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل حكما لمباراة بيراميدز والزمالك فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.