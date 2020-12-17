شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: ميدو جابر تواجد بغرفة الملابس لدعم زملائه.. وإصابة شادى بالتواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا، أن شادي حسين تعرض للإصابة في مباراة البنك الأهلي، حيث تعرض اللاعب للإصابة قبل نهاية المباراة بإلتواء في القدم، لكن هناك فترة كبيرة أمامه للتعافي".

وقال معتز خلال تصريحات تلفزيونية: "ميدو جابر تواجد في ملعب مباراة البنك الأهلي مع زملائه لدعمهم داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة".

وحقق فريق سيراميكا الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل سيراميكا للنقطة السادسة يعتلي بها صدارة الدوري بفارق الأهداف عن أسوان الذي حقق فوزين متاليين أيضا، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر بنقطة وحيدة.

وجاءت النصف ساعة الأولى من عمر المباراة متوسطة الأداء في ظل تحفظ كلا الفريقين مع تطلعهما للسيطرة على منطقة المناورات واللعب، ومن ثم تشكيل خطورة على مرمى الخصم، إلا أن حالة التركيز من كلا الفريقين حرمتهما من التحكم في رتم المباراة وكان المستوى متسوايا من حيث السيطرة.

وأهدر محمد فخري لاعب البنك الأهلي فرصة محققة من انفراد بمرمى عامر عامر، ولكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف التقدم لفريقه.

واستفاق لاعبو سراميكا في الربع ساعة الأخيرة، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف في الدقيقة 39 عن طريق شادي حسين من هجمة منظمة، واتسمر تقدم صاحب الأرض حتى نهاية الشوط الأول من عمر المباراة.

وتعادل فريق البنك الأهلي عن طريق البديل فادي فريد في شباك سيراميكا في الدقيقة 52 من عمر المباراة، قبل أن يعيد شريف دابو لاعب سيراميكا للتقدم لفريقه على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ثم عزز شادي حسين لاعب سيراميكا تقدم فريقه بثلاثة أهداف لهدف في الدقيقة 62 من عمر المباراة، وألغى الفار الهدف الرابع لسيراميكا في الدقيقة 68 عن طريق شريف دابو.

وشهدت الدقيقة 74 من عمر مباراة سيراميكا ضد البنك الأهلي مشاركة صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، للمرة الأولى مع فريقه الجديد منذ رحيله عن القلعة الحمراء، بعدما شارك على حساب زميله شريف دابو، حيث تغيب عن المشاركة في المباراة الافتتاحية بسبب الاشتباه في إصابته بكورونا قبل أن تثبت سلبية العينة التي خضع لها.

فيما تعرض محمود نبيل لاعب يسيراميكا للطرد في الدقيقة 77 ليستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين فقط، ولم ينجح فريق البنك الأهلي في العودة للمباراة في الربع ساعة الأخيرة، رغم التغييرات والتعديلات التي أجراها محمد يوسف، لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثلاثة أهداف لهدف.