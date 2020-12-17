اغماء لاعب الزمالك فى معسكر منتخب الشباب.. تعرف على السبب؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معكسر منتخب مصر للشباب مواليد 2001 المتواجد حاليا فى تونس لخوض تصفيات دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الامم الأفريقية 2021 بموريتانيا، تعرض لاعب نادي الزمالك حسام أشرف المصاب بفيروس كورونا للاغماء .

وكشف مصدر مسؤول بمنتخب مصر أن سبب اغماء اللاعب بعد طلب مسؤولو التاهيل بالمنتخب باداء اللاعبين الـ14 المصابين بفيروس كورونا لتدريبات بدنية بالممر الخاص أمام غرف إقامتهم بناء علي تعليمات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ربيع ياسين، والذى طلب إجراء اللاعبين لتدريبات بدنية حفاظا علي لياقتهم ليتعرض حسام أشرف للاغماء ويتم الاستعانة بطبيب الفريق وليد منظور لإفاقة اللاعب خاصة أنه من المفترض عدم خوض اللاعبين المصابين بكورونا لاي تدريبات بدنية حتي اكتمال شفائهم.

قرر اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، نقل لاعبو منتخبنا الوطني للشباب، المصابين بفيروس كورونا، إلى فندق خاص باستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراة تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها يوم السبت بعد غد الجمعة.

وأصيب 14 لاعبًا من منتخب الشباب بفيروس كورونا، بجانب ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، واستدعى الجهاز الفني لشباب الفراعنة، الثنائي احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا، للانضمام لصفوف المنتخب.