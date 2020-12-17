إنتر يفلت من فخ نابولي.. وميلان يواصل نزيف النقاط بالدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

واصل ميلان نزيف النقاط في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه جنوه اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا 1 / 1، وفيورنتينا مع ضيفه ساسولو بنفس النتيجة، وسبيزيا مع بولونيا 2 / 2، وبارما مع كالياري بدون أهداف، فيما فاز إنتر على ضيفه نابولي 1 / صفر، وسامبدوريا على مضيفه فيرونا 2 / 1.

رغم تعادله الثاني على التوالي في المسابقة، احتفظ ميلان بصدارة ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة، فيما رفع جنوه رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص، قبل أن تأتي الأهداف خلال الشوط الثاني.

وبادر ماتيا ديسترو بالتسجيل لمصلحة جنوه في الدقيقة 48، لكن سرعان ما تعادل ديفيد كالابريا لميلان.

وعاد ديسترو لهز الشباك من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لجنوه في الدقيقة 60، غير أن بيير كالولو أحرز هدف التعادل لميلان، ليحافظ على سجل فريقه خاليا من الهزائم في البطولة خلال الموسم الحالي.

وحافظ إنتر على صحوته في البطولة، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، بفوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه نابولي.

وارتفع رصيد إنتر إلى 27 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد نابولي عند 23 نقطة في المركز الرابع.

تقمص المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، نال على إثرها لورينزو إنسيني لاعب نابولي بطاقة حمراء في الدقيقة 71 لاعتراضه على قرار حكم اللقاء.

بهذا الهدف، رفع لوكاكو رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 10 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين حاليا مع النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعبي يوفنتوس وميلان على الترتيب.

من جانبه، أهدر يوفنتوس نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على اللقب، عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه أتالانتا في وقت سابق اليوم.

ورفع يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل عبر لاعبه فيدريكو كييزا في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل ريمو فريلير لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 57.

وأضاع يوفنتوس فرصة اقتناص النقاط الثلاث، بعدما أضاع نجمه كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 61، ليكتفي الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) بالحصول على نقطة التعادل.