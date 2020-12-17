بايرن ميونخ يقلب الطاولة على فولفسبورج بثنائية بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

قلب بايرن ميونخ تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1 على ضيفه فولفسبورج، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم فولفسبورج عن طريق ماكسيمليان فيليب في الدقيقة الخامسة، قبل أن يسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 50 نجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونخ.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر باير ليفركوزن، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، عزز باير ليفركوزن صدارته لترتيب المسابقة، بعد اكتساحه لمضيفه كولون 4 / صفر.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة الثامنة عن طريق ميتشل فييسر، قبل أن يضيف موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 54 سجل باتريك شيك الهدف الثالث، قبل أن يختتم فلوريان فيرتز رباعية فريقه في الدقيقة 59.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد كولون عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها تغلب لايبزج على مضيفه هوفنهايم 1 / صفر.

وسجل يوسف بولسن هدف المباراة الوحيد للايبزج في الدقيقة 60.

ورفع لايبزج رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتغلب فريق أوجسبورج على مضيفه أرمينيا بيلفيلد 1 / صفر.

وسجل جيفري هدف الفوز لأوجسبورج في الدقيقة 85.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، فيما يحتل أرمينيا بيلفيلد المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط.