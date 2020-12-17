الزمالك: غرامة أشيمبونج ارتفعت من 400 ألف إلى 1.2 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك أن الغرامة التي وقعت على النادي من جانب المحكمة الرياضية الدولية ارتفعت من 400 ألف دولار إلى 1.2 مليون دولار.

وقال سالم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "قضية أشيمبونج عمرها عامين ونصف، وأعتقد أن القرار الخاص بالمحكمة الرياضية الدولية نهائي، لكن حتى الآن لم يصلنا القرار حتى الآن وعندما يصلنا سوف نبدأ في التحرك بشكل رسمي تجاه هذا الأمر."

وتابع :"الحكم الذي حصل عليه أشيمبونج من فيفا كانت قيمته 400 ألف دولار، ومع عدم الدفع حتى الآن واستمرار القضية حتى وصلت للمحكمة الرياضية جعل المبلغ يرتفع حتى 1.2 مليون دولار وهذا الرقم كبير للغاية."

ولعب أشيمبونج لصفوف الزمالك قادمًا من الداخلية في صيف 2017 لكن لم يمض في صفوف الفريق سوى فترة قصيرة خرج على سبيل الإعارة بعدها قبل أن يتم فسخ التعاقد في 2018.

أما عن موقف النادي من احتراف مصطفى، محمد فقال رئيس المنظومة الإعلامية: "نتمنى أن يكون انتقال مصطفى محمد إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وليس لخوض تجربة في الدوري التركي ليكون أحد أبرز اللاعبين في العالم مثل محمد صلاح."

وانتقل لملف تجديد عقد فرجاني ساسي، قائلًا: "المفاوضات قائمة مع فرجاني ساسي من أجل تجديد تعاقده، وهو دائمًا يقول أنه من أبناء ميت عقبة، ونتعامل في هذا الملف بشفافية ولا نخفي شيء ووكيل أعماله أعلن وبوضوح رغبته في الاستمرار مع النادي."