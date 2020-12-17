الأهلي: عزل موسيماني بالمستشفى احترازيًا.. ولحاقه بمواجهة سونيداب "صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي أن زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أصيبت بفيروس كورونا قبل عدة أيام، قائلًا أن لحاق الجنوب إفريقيا بالسفر لمواجهة سونيداب المقبلة سيكون صعبًا.

وقال رئيس اللجنة الطبية بالأهلي: "احتجاز موسيماني في المستشفي فقط من أجل الابتعاد عن المخالطة بأحد لأنه مقيم في فندق، ولا نستطيع أن نقول أن زوجته هي من نقلت له الإصابة، لكنه أصيبت قبله بفترة، والأعراض التي يعاني منها أقل من خفيفة."

وتابع :"أغلب الظن أن التحليل القادم له سيكون إيجابي، ومن الصعب أن يلحق بالسفر لخوض مباراة سونيداب، لكن المؤكد أنه لن يتواجد في مباراة الجمعة المقبلة أمام غزل المحلة."

وأضاف :"نتيجة المسحة ظهرت اليوم ولا يوجد أي إصابات بين اللاعبين أو الجهاز المعاون لبيتسو موسيماني."

أما عن حالة العناصر المصابة، فقد قال: "ناصر ماهر لن يغيب أقل من شهر عن الأهلي بعد إجراء الجراحة الخاصة به، ومروان محسن لن يتواجد في مباراة غزل المحلة."

وواصل :"الجميع يسير بشكل جيد في إطار البرنامج المعد له، وبالرغم من أن نيدفيد استمر في الاصابة فترة طويلة."

أما عن رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول، فقد قال شوقي: "الطبيب الجديد الذي سيخلف خالد محمود تحديد وسوف يتم الإعلان عنه عقب العودة من السفر (مباراة دوري الأبطال) بعدما تم عرض الاسم بالفعل على رئيس النادي محمود الخطيب."