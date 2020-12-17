ربيع ياسين يُغادر المستشفى بعد استقرار حالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أفادت بعثة المنتخب الوطني للشباب، بخروج ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود مضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتوجه ربيع ياسين إلى فندق عزل خاص بحالات كورونا، والذي يتواجد به باقي لاعبي المنتخب، حيث سمح الأطباء للمدير الفني لشباب الفراعنة، بالخروج من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود تعرضه لمضاعفات.
ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراة تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها يوم بعد غد الجمعة
وكان من المقرر أن يستهل منتخب الشباب مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الليبي، يوم أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي تعذّر بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف لاعبو المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
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