خطوة جديدة من اتحاد الكرة مع لاعبي منتخب الشباب المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية، أنه تم نقل الـ14 لاعب المصابين من منتخب الشباب إلى فندق آخر حيث يتواجدون حاليا مع بعثة منتخب الشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للشباب.

وقال جمال محمد علي في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، إن اللاعبين الـ14 المصابين بفيروس كورونا، صحتهم جيدة ولا أعراض لديهم.

وأكمل: "البعثة أعدت ممر شرف للاعبين الـ14 لدعمهم أثناء نقلهم لفندق الآخر خاص".

وأشار إلى أنه تم التواصل اليوم مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وتم الاتفاق على سفر محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول للسفر إلى تونس لمتابعة حالة اللاعبين المصابين من منتخب الشباب ورعايتهم.

وعن المواجهة المقبلة بالبطولة، قال نائب رئيس اللجنة الخماسية: "عبدالستار صبري المدرب العام يتواصل دائما مع ربيع ياسين لقيادة المنتخب في المباراة المقبلة، والجهاز الفني تابع مباراة الجزائر وتونس لتحليلها قبل مواجهتها".