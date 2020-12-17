شطة يعلق على قرار كاف بشأن الرخص التدريبية للمدربين ويوضح موقف النحاس مع المقاولون

تحدث عبدالمنعم شطة عضو اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي السابق، عن قرارات الكاف الصادرة بشأن الرخص التدريبية للمدربين.

وأعلن الكاف عبر موقعه الرسمي استبعاد 21 مدربا من مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية بسبب عدم استيفائهم للرخص التدريبية.

وقال شطة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " الاتحاد الافريقي

طلب منذ فترة طويلة أسماء المدربين لتحديد مستوي كل منهم، ويجب أن يكون المدرب الأوروبي علي مستوي أعلي من الافريقي".

وأضاف " عماد النحاس لم يحضر مباراة المقاولون الاخيرة بالكونفدرالية بسبب عدم حصوله علي الرخصة

A من الاتحاد الافريقي".

وأردف " المقاولون يستطيع التقدُّم بالتماس لجلوس عماد النحاس علي الدكة خلال مباريات الفريق بالكونفدرالية ".

وتابع " المدرب الأجنبي لو يملك الرخصة بدرجة الـ"برو" من أوروبا سيحق له التواجد علي دكة البدلاء بالبطولات الافريقية

وأتم " منذ قدوم أحمد أحمد لم يتم تنظيم أي دورة للرُخَص التدريبية مِمَّا أثَّر علي مستوي الكرة الافريقية ".