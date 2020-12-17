أشاد محمد توني لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بالدور الكبير الذي يلعبه هيثم شعبان مدرب الفريق معه.
وقال توني، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد:"سيراميكا يوفر لنا كل الإمكانيات، ونتمنى ان نظهر بكل قوة في كل المباريات" واردف: هيثم شعبان اعطى ليالثقة ويحفزني دائما، واتمنى ان اكون عند حسن ظنه وان اقدم دائما الأفضل.
واشار: هيثم شعبان يوظفني في اي مركز انا جاهز، وقولت له "لاعبني حارس مرمى انا تحت امرك" واتم كلماته: سيراميكا كليوباترا
وأبدى محمود نبيل لاعب فريق سيراميكا، سعادته عقب تحقيق فريقه الفوز الثاني له هذا الموسم على التوالي أمام البنك الأهلي. وقال نبيل، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: الطرد يزيد من خبراتي في بطولة الدوري الممتاز. واختتم تصريحات بتمنياته الانضمام للمنتخب الاولمبي بأولمبياد طوكيو المقبلة مع شوقي غريب.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب سيراميكا: "بنلعب على لقب الدوري".. وجاهز للعب في أي مركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.