ميلان يتعادل أمام جنوي ويتمسك بصدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان تعادلاً صعباً خارج ميدانه امام جنوي في المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 12 للدوري الايطالي.

وحافظ ميلان بهذا التعادل علي صدراته لجدول ترتيب الكالتشيو متفوقاً علي مطارده انترميلان.

انتهت أحداث الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين

الفريقين في ظل الاداء الدفاعي الحذر من الجانبين .

وفي الشوط الثاني افتتح ماتيا ديسترو مهاجم جنوي التسجيل في الدقيقة 48، لتشتعل المباراة ويتحرك ميلان هجومياً بحثاً عن التعادل وهو ماتحقق بعد أربعة دقائق

فقط عن طريق المدافع كالابريا.

وفي الدقيقة 60 استعاد ديسترو نجم جنوي التقدم لفريقه مرة أخري، قبل أن ينجح بيير كالولو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82، ليخطف الروسنيري نقطة هامة في مشواره نحو اللقب.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده الي 28 نقطة في المركز الأول كما رفع جنوي رصيده الي 7 نقاط في المركز 18.