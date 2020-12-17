رجب بكار: "لسه معملناش حاجة".. وسيراميكا سيزداد انسجاما في التوقف

تحدث رجب بكار لاعب سيراميكا كليوباترا عن فوز فريقه على النبك الاهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية بالدوري.

وقال بكار، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تجمعنا في فترة قصيرة بسبب تأخر انتهاء الموسم الأخير".

واردف: "لسه معملناش حاجة" ولم نقدم نصف امكانياتنا حتى الان.

وتابع: سنزداد انسجاما خلال التوقف المقبل، الفوز في اول مباراتين ليس مقياسا. وأشار: رغم الفوز ولكن هناك بعض الاخطاء التي يعمل على علاجها هيثم شعبان.

واكد: هيثم شعبان يعطي لنا الثقة والارياحية داخل الملعب. واتم كلماته: نحترم كل المنافسين بدون الالتفات لاسماؤهم، نتعامل مع

الجميع بنفس استعدادنا وقوتنا وتركيزنا، المستويات كلها قريبة هذا الموسم.

وأبدى محمود نبيل لاعب فريق سيراميكا، سعادته عقب تحقيق فريقه الفوز الثاني له هذا الموسم على التوالي أمام البنك الأهلي.

وقال نبيل، عبر الماتش، مع هاتي حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: الطرد يزيد من خبراتي في بطولة الدوري الممتاز. واختتم تصريحات بتمنياته الانضمام للمنتخب الاولمبي بأولمبياد طوكيو المقبلة مع شوقي غريب.