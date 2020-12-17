ليفربول يضرب توتنهام بثنائية وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي

حقق نادي ليفربول فوزاً ثمينا على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 26 من تسديدة قوية لم يستطع هوجو لوريس من التصدي لها، ثم

أدرك سون هيونج مين التعادل لتوتنهام في الدقيقة 32 من جملة سريعة أنهاها اللاعب الكوري الجنوبي ببراعة في مرمى ليفربول، ثم سجل فيرمينيو هدف ثان قاتل لليفربول في الدقيقة 90 من ضربة رأسية قوية.

وشهدت الدقيقة 63 أخطر فرص المباراة حينما استلك ستيفن بيرجوين الكرة وسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيسر ثم أبعدها دفاع ليفربول.

ثم رد ساديو ماني في الدقيقة 73 حينما مرر كورتيس جونز الكرة إلى النجم السنفالي الذي سدد كرة صاورخية اصطدمت بالعارضة.

بهذه النتيجة انتزع ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يحل توتنهام وصيفا بالترتيب برصيد 25 نقطة.