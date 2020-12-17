رسمياً.. منتخب الشباب يعلن نقل اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى فندق آخر

قرر اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، نقل لاعبو منتخبنا الوطني للشباب، المصابين بفيروس كورونا، إلى فندق خاص باستقبال الحالات المصابة بالفيروس. ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراة تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، يوم السبت بعد غد تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، يوم السبت بعد غدالجمعة. وأصيب 14 لاعبًا من منتخب الشباب بفيروس كورونا، بجانب ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، واستدعى الجهاز الفني لشباب الفراعنة، الثنائي احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا، للانضمام لصفوف المنتخب.

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