رسمياً.. منتخب الشباب يعلن نقل اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى فندق آخر

قرر اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، نقل لاعبو منتخبنا الوطني للشباب، المصابين بفيروس كورونا، إلى فندق خاص باستقبال الحالات المصابة بالفيروس.
ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراةتونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، يوم السبت بعد غد
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