قمة ليفربول وتوتنهام.. صلاح يسجل هدفا رائعا.. وسون يتعادل بمرتدة سريعة (فيديو)

كتب: ضياء السقا

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في شباك توتنهام، في المباراة التي تجمعهما، في الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعدما سدد كرة من على حدود المنطقة بطريقة رائعة لتصطدم بأحد لاعبي توتنهام وتغير اتجاهها وتسكن شباك هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 32 نجح الكوري الجنوبي، هيونج مين سون من إدراك التعادل لتوتنهام من انفراد نتج عن مرتدة سريعة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

هدف صلاح

هدف سون