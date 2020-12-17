إيفرتون يسقط ليستر وأول هدف لاوباميانغ في الامارات

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لندن: أسقط ايفرتون مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-صفر ليحرمه من التصدر مؤقتًا في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاربعاء التي شهدت تسجيل الغابوني بيار يميريك اوبامياننغ هدفه الاول في الدوري على ملعب الامارات هذا الموسم بتعادل ارسنال 1-1 مع ساوثمبتون.

وارتقى ساوثمبتون الى المركز الثالث مؤقتا (24) بفارق الاهداف عن ليستر الرابع ونقطة عن المتصدرين توتنهام وليفربول اللذين يلتقيان في قمة المرحلة لاحقًا، فيما رفع ايفرتون رصيده الى 23 نقطة في المركز الخامس. بينما استمرت محن ارسنال الذي فشل في الفوز للمباراة السادسة تواليًا ليبقى في المركز 15 مع 14 نقطة.

وفي المباراة الاولى، سجل البرازيلي ريتشارليسون (21) ومايسون هولغايت (72) هدفي فريق المدرب كارلو انشيلوتي الذي حقق فوزه الثاني تواليًا بعد أن أسقط تشلسي في المرحلة السابقة.

وافتتح ايفرتون التسجيل بعدما سدد ريتشارليسون كرة زاحفة بيمناه من خارج المنطقة كان الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل قادرًا على التعامل معها بطريقة أفضل بعدما فشل في التقاطها رغم لمسها (21).

وأتحيت فرصة محققة لأصحاب الارض بعدما رفع جيمس جاستن الكرة عن الجهة اليمنى تابعها جيمي فاردي رأسية قوية استقرت بين يدي الحارس السودي روبن اولسن (23).

وكان الشوط الاول متقاربًا بين الفريقين وكاد دومينيك كالفرت-لوين أن يضاعف تقدم الضيوف برأسية اثر ركلة ركنية من الاسكتلندي غيلفي سيغوردسون اوقفها شمايكل (38)، قبل أن يسدد التركي جنكيز أوندر من الهجمة التالية كرة قوية من خارج المنطقة اوقفها الحارس.

وضاعف هولغايت النتيجة بعد ان تصدى شمايكل للكرة بطريقة رائعة على دفعتين قبل ان تخذله في الاخيرة بعد أن تهيأت امام الانكليزي (72).

- أول هدف لأوباميانغ في الامارات -

وفي مباراة أخرى، تعادل ارسنال 1-1 مع ضيفه ساوثمبتون على ملعب الامارات في لقاء شهد تسجيل اوباميانغ اول هدف على ارضه هذا الموسم في الدوري.

الا ان ثيو والكوت افتتح التسجيل امام فريقه السابق بعدما وصلته كرة في العمق من تشي آدمز الى داخل المنطقة تابعها ساقطة "لوب" من فوق الحارس الالماني بيرند لينو، الا انه لم يمتنع عن الاحتفال امام الفريق الذي لعب لصفوفه 12 موسمًا كما يفعل العديد من اللاعبين عندما يواجهون انديتهم السابقة.

وكان والكوت بدأ مسيرته الاحترافية مع ساوثمبتون بالذات في موسم 2005-2006 قبل ان ينتقل الى النادي اللندني الذي لعب لصالحه بين 2006 و2018 لينتقل بعدها الى ايفرتون ويصل مطلع الموسم الحالي الى فريق القدسين على سبيل الاعارة.

وعادل اوباميانغ النتيجة للـ"مدفعجية" بعد مجهود فردي رائع من الشاب بوكايو ساكا على الرواق الايسر مرر على اثره الكرة الى ادوارد نكيتا ومنه الى اوباميانغ الى منتصف المنطقة تابعها في الشباك (52).

وهذا الهدف الثالث للغابوني في الدوري هذا الموسم والاول في ملعب الامارات بعدما فك صيامًا دام 648 دقيقة على ارضه.

وكان اوباميانغ حل وصيفًا لترتيب هدافي البرميريغ الموسم الماضي مع 22 هدفًا.

وأكمل فريق المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 اثر طرد المدافع البرازيلي غابريال لانذار ثان اثر خطأ على والكوت.

وفي مباراة أخرى، اكتسح ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل 5-2.

وسجل لليدز باتريك بامفورد (35)، الاسباني رودريغو (61)، الايرلندي الشمالي ستيوارت دالاس (77)، المقدوني اشكان اليوسكي (85) وجاك هاريسون (88)، فيما سجل الايرلندي جيف هندريك (26) ومواطنه كياران كلارك (65) هدفي الضيوف.

ورفع بامفورد رصيده الى تسعة اهداف في الدوري هذا الموسم.