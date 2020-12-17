شكرا لقرائتكم خبر عن محمد توني: "سيراميكا ينافس على لقب الدوري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد توني لاعب فريق سيراميكا ، بالدور الكبير الذي يلعبه هيثم شعبان مدرب الفريق معمشددا على أن إدارة نادي سيراميكا يوفر لنا كل الإمكانيات، ونتمنى ان نظهر بكل قوة في كل المباريات، لاسيما وأن هيثم شعبان المدير الفني أعطى لي الثقة ويحفزني دائما، واتمنى ان اكون عند حسن ظنه وان اقدم دائما الأفضل.

قال توني، خلال تصريحات تلفزيونية: هيثم شعبان يوظفني في اي مركز انا جاهز، وقولت له "لاعبني حارس مرمى انا تحت امرك، مؤكدا أن سيراميكا يلعب على حصد الدوري الممتاز".

وحقق فريق سيراميكا الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل سيراميكا للنقطة السادسة يعتلي بها صدارة الدوري بفارق الأهداف عن أسوان الذي حقق فوزين متاليين أيضا، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر بنقطة وحيدة.

وجاءت النصف ساعة الأولى من عمر المباراة متوسطة الأداء في ظل تحفظ كلا الفريقين مع تطلعهما للسيطرة على منطقة المناورات واللعب، ومن ثم تشكيل خطورة على مرمى الخصم، إلا أن حالة التركيز من كلا الفريقين حرمتهما من التحكم في رتم المباراة وكان المستوى متسوايا من حيث السيطرة.

وأهدر محمد فخري لاعب البنك الأهلي فرصة محققة من انفراد بمرمى عامر عامر، ولكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف التقدم لفريقه.

واستفاق لاعبو سراميكا في الربع ساعة الأخيرة، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف في الدقيقة 39 عن طريق شادي حسين من هجمة منظمة، واتسمر تقدم صاحب الأرض حتى نهاية الشوط الأول من عمر المباراة.