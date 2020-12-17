شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: منتخب الشباب المرشح الأول للبطولة.. واللائحة ظلمتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح المشرف العام على حكام دورة شمال إفريقيا، أن مستوى بطولة شمال أفريقيا مرتفع جدا ويعتبرون منتخب مصر من المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة والمرشح الأول.

وقال عصام عبد الفتاح في مداخلة الإعلامى مدحت شلبى "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "منتخب الشباب خضع لمسحة جديدة نتيجتها خلال ساعات، والكل هنا مستعجب من لائحة البطولة التي تحرم أي منتخب من اللعب بأقل من 15 لاعبا بينهم حارس مرمى، بالإضافة إلى أن تبديلات البطولة 3 لاعبين وليست 5 كما يطبق في جميع ملاعب العالم".

وأضاف عصام عبد الفتاح: "لائحة البطولة ظلمت منتخب مصر للشباب، وكان عندى تحفظ على تواجد الـ5 وفود في فندق واحد، وحاليا نقلوا المصابين بكورنا من منتخب الشباب إلى فندق آخر وربيع ياسين خرج من المستشفى وفى طريقه لهم".

وتابع عصام عبدالفتاح: "سفر منتخب الشباب قبل البطولة بأسبوع اعتقد أنه كان له دخل في الإصابات الكثيرة في صفوف المنتخب على عكس باقى المنتخبات التي جاءت تونس قبل البطولة بيومين فقط".

وظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي اجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسي والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرون، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم .وتم استدعاء احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي ستاد رادس.

وتحتضن تونس منافسات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.