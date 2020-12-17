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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ،اليوم، الأربعاء، 16 / 12 / 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها البيان الرسمى الذى أصدره نادى الزمالك بشأن أزمة حصول الغاني اشيمبونج لاعب الأبيض السابق علي حكم بتغريم الزمالك مليون وربع المليون دولار.
الزمالك يؤكد عدم وصول احكام بشأن اشيمبونج في بيان رسمي
أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن أزمة حصول الغاني اشيمبونج لاعب الزمالك السابق علي حكم بتغريم الزمالك مليون وربع المليون دولار، وجاء في البيان :
اكدت اللجنة المكلفه بادارة شؤون نادي الزمالك ان ادارة النادي لم تتلق حتى الآن مايفيد حصول اللاعب الغاني بنيامين اشيومبونج على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ( كاس ) يلزم نادي الزمالك بتعويضه بمبلغ مالي كبير يقترب من المليون وربع المليون دولار.
تأكد إصابة الثنائى علاء السويفى ومحمد عبد العزيز، بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الحكام، والمقرر أن تنطلق غدًا ولمدة يومين، حيث خضع الحكمان للمسحة وفقًا لتعليمات الخضوع للمسحة قبل المشاركة في المنافسات الرياضية بـ48 ساعة.
أبدى محمد عادل الوافد الجديد للإسماعيلى عن سعادته بثقة الجهاز الفنى، مؤكدا سعيه على اللعب أساسيا للدراويش ، وتعاقد الإسماعيلى مع لاعب الوسط قادما من الإنتاج الحربى فى فترة الانتقالات الماضية ، ويحل فريق الانتاج الحربى غدا الخميس ضيفا على الدراويش في ثاني جولات المسابقة.
خالد متولى: عودة المعارين إضافة للزمالك والفريق يحتاج إلى مهاجم قوى
قال خالد متولى , المدير الفنى السابق لنادى إنبي، الزمالك حقق العديد من المكاسب بالفوز على المقاولون العرب فى أول مباراة بالدورى، مؤكدا أن عودة المعارين إضافة كبيرة لنادى الزمالك فى الموسم الطروى الجديد.
أعلن البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الإنتاج الحربى غدا لحساب الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المحلى. القائمة شهدت عودة عمر الوحش والتى جاءت كاملة على النحو الأتى .. حارس المرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى خط الدفاع .. محمد بيومى ، رضوان شريفى ، محمود البدرى ، محمد هاشم ، مروان الصحراوى. خط الوسط .. نادر رمضان ، محمود دونجا ، عماد حمدى ، عمر الوحش ، محمد صادق ، أحمد مدبولى ، مدحت فقوسة ، عبد الرحمن مجدى ، محمد عادل ، أحمد كاستيلو . خط الهجوم محمد الشامى ، ارى بابل ، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب. وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.
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