أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 / 12 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ،اليوم، الأربعاء، 16 / 12 / 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها البيان الرسمى الذى أصدره نادى الزمالك بشأن أزمة حصول الغاني اشيمبونج لاعب الأبيض السابق علي حكم بتغريم الزمالك مليون وربع المليون دولار.

الزمالك يؤكد عدم وصول احكام بشأن اشيمبونج في بيان رسمي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن أزمة حصول الغاني اشيمبونج لاعب الزمالك السابق علي حكم بتغريم الزمالك مليون وربع المليون دولار، وجاء في البيان : اكدت اللجنة المكلفه بادارة شؤون نادي الزمالك ان ادارة النادي لم تتلق حتى الآن مايفيد حصول اللاعب الغاني بنيامين اشيومبونج على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ( كاس ) يلزم نادي الزمالك بتعويضه بمبلغ مالي كبير يقترب من المليون وربع المليون دولار.

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