شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية: من الصعب سفر موسيماني مع بعثة الأهلي للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي أن سبب نقل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى المستشفى لأنه يقيم في فندق والمكان الآمن هو نقله إلى المستشفى حتى لا يخالط أحد والمطمئن انه لا توجد أية أعراض لديه، وبمجرد ان خرجت المسحة إيجابية تم تطبيق الإجراءات اللازمة معه، وهو ما يستلزم إبعاده عن الفريق وخرج من الفندق لابعاده عن مخالطة الاخرين.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: بعد يومين سيخضع موسيماني لمسحة جديدة ومن الصعب السفر الى النيجر يوم الأحد ولكن كل شيء وارد، مؤكدا أن الجهاز المعاون لموسيماني سيقود مباراة غزل المحلة يوم الجمعة بالدوري.

شدد على أن ناصر ماهر سيخضع لعملية جراحية خلال يومين بعد إصابته بخلع في الكتف، وسيحتاج لفترة شهر حتى يعود للملاعب، وبالنسبة لمروان محسن فلن يلحق بمباراة المحلة.، موضحا أن كريم نيديد ومحمد محمود يسيرون بشكل جيد في برنامجهم التأهيلي.

وعن الطبيب الجديد بالجهاز الفني للأهلي، أشار إلى أن السير الذاتية تم عرضها على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الطبيب الجديد للفريق الأحمر ليحل محل الدكتور خالد محمود.