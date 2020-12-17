شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حكمي مصارعة بفيروس كورونا قبل المشاركة في تجارب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد إصابة الثنائى علاء السويفى ومحمد عبد العزيز، بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الحكام، والمقرر أن تنطلق غدًا ولمدة يومين، حيث خضع الحكمان للمسحة وفقًا لتعليمات الخضوع للمسحة قبل المشاركة في المنافسات الرياضية بـ48 ساعة.

وقام اتحاد المصارعة باستبدال الحكمين، بثنائى آخر، ليحلا محلهما، في التجارب غدًا.

ومن المقرر أن تقام التصفيات يومى 17 ديسمبر للمصارعة الرومانية، و18 ديسمبر الجاري للحرة والنسائية، والتى تقام بالهايكستب، وعقب الانتهاء من التجارب سيتم إقامة تجارب أخرى داخلية بالمعسكر مع اللاعبين واللاعبات الأساسيين فى اليوم التالى.

ويشارك فى التصفيات اللاعبون الحاصلون على أول 3 مراكز فى أعوام 2018/2019، و2019/2020 ويقيم اتحاد المصارعة تجارب لاختيار العناصر المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فبراير المقبل، والتى تدخل ضمن التصنيف العالمى، للتأهل إلى الأولمبياد، وكان من المقرر إقامة البطولة أبريل الماضى، إلا أن الاتحاد الدولى قرر تأجيل جميع البطولات بسبب فيروس كورونا، ليتم إقامتها فبراير القادم، خاصة أن الاتحاد الدولى للعبة.