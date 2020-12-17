شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: أكثر لاعب يتقاضى نصف مليون جنيه فقط وربنا كرمنا بالشيشينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، على أداء فريق تماسيح النيل بعد الفوز في أول مباراتين في الدورى على كل من إنبى وطلائع الجيش، وتحقيق 6 نقاط في بداية البطولة.

وقال رئيس نادى أسوان في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "أكثر لاعب في أسوان بياخد نصف مليون جنيه فقط ودا سقف النادى، تعاقدنا مع 26 لاعبا جديدا لتعويض الراحلين".

وأضاف رئيس أسوان: "أحمد كشرى رحل لمشاكل مالية لأنه لم يحدد معنا موقفه وكان يتحدث عن عرض لأحد الأندية الشعبية ،فقدمنا له الشكر وأتعرض علينا 4 مدربين واخترنا بالإجماع سامى الشيشينى وكنا محتاجين نختار في وقت قليل جدا، فربنا كرمنا بالنتائج الممتازة".

وتابع أحمد سليمان: ربنا كرمنا بسامى الشيشينى والتوفيق كان حليفنا وصرفنا مكافآت الفوز على الفور وهى كالتالى 7 آلاف جنيه مكافأة الفوز خارج الأرض لكل لاعب و5 آلاف لداخل الأرض".

ونجح فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى اجتياز ثانى اختبارات الدورى العام بنجاح، بعدما حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب طلائع الجيش، عقب الفوز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى من النسخة 62 للدورى العام، وسجل أهداف اللقاء كل من، هيثم الفيل ومحمود شبانة لأسوان، وأحمد سمير للطلائع، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبى.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى، خالد وليد، عمرو الحلوانى، محمد جابر ميدو، إسلام سرى، محمود شبانة، محمد سوستة، هيثم الفيل، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، هانى رشدى، محمود صلاح.