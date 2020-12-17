- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 16-12-2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتى يأتى على رأسها إعلان الزمالك عن وجود محاولات من البعض لمحاولة زعزعة استقرار النادي الأبيض وفريق الكرة من خلال اثارة قضايا اللاعبين السابقين مثل خالد بوطيب وحمدى النقاز وأشيمبونج، للمطالبة بمستحقاتهم القديمة في هذا التوقيت.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود محاولات من البعض لمحاولة زعزعة استقرار نادي الزمالك وفريق الكرة من خلال اثارة قضايا اللاعبين السابقين مثل خالد بوطيب وحمدى النقاز و أشيمبونج، للمطالبة بمستحقاتهم القديمة في هذا التوقيت.
وزير الرياضة للاعبين المتأهلين للأولمبياد: يجب شحن البطاريات من الآن .. فيديو
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد لم تمنعنا من متابعة اللاعبين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2021، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا شاملا مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية من أجل إعداد اللاعبين لأولمبياد طوكيو 2021.
والدة محمد عبد الوهاب لـ مؤمن زكريا: "نفسي أشوفك وساعد نفسك وإن شاء الله هتخف".. فيديو
وجهت والدة الكابتن الراحل محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي رسالة إلى الكابتن مؤمن زكريا عقب زيارة فريق من النادي الأهلي لها اليوم قائلة: "نفسي الظروف تسمح وأشوفك واقعد معاك ياريت لو تقدر تزورني أو تخليني أزورك".
خطف فريق وادى دجلة 3 نقاط صعبة، من أنياب نظيره المقاولون العرب، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام صمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.
حقق فريق سيراميكا الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.
بهذا الفوز وصل سيراميكا للنقطة السادسة يعتلي بها صدارة الدوري بفارق الأهداف عن أسوان الذي حقق فوزين متاليين أيضا، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر بنقطة وحيدة.
تراجع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 عن فكرة العودة إلى القاهرة قادما من تونس خلال الساعات المقبلة، لاستكمال علاجه، رافضا ترك الفراعنة وأصر على البقاء لنهاية مشوار المنتخب الوطني في البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.