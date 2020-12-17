7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

وجهت والدة الكابتن الراحل محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي رسالة إلى الكابتن مؤمن زكريا عقب زيارة فريق من النادي الأهلي لها اليوم قائلة: "نفسي الظروف تسمح وأشوفك واقعد معاك ياريت لو تقدر تزورني أو تخليني أزورك".

خطف فريق وادى دجلة 3 نقاط صعبة، من أنياب نظيره المقاولون العرب، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام صمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.

حقق فريق سيراميكا الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل سيراميكا للنقطة السادسة يعتلي بها صدارة الدوري بفارق الأهداف عن أسوان الذي حقق فوزين متاليين أيضا، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر بنقطة وحيدة.