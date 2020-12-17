لاعبو المقاصة يتسلمون مقدم العقد على دفعتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى لاعبو المقاصة من تسلم مقدم عقودهم عن الموسم الجديد، بعدما نجحت الإدارة الجديدة ةبرئاسة المهندس أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة على توفير مقدم العقود عن الموسم الحالي 2020 / 2021، وإيداع المبالغ المطلوبة في حساباتهم.
وقرر مسئولو المقاصة صرف مقدم عقود اللاعبين على دفعتين الأولى بتاريخ 15 ديسمبر والثانية بتاريخ 15 يناير.
وتمكنت إدارة المقاصة من صرف نسبة الـ25% الخاصة بنسبة المشاركة عن الموسم الماضي خلال الفترة الماضية من المبالغ التي حصدتها إدارة النادي الفيومي من بيع عدد من لاعبيه السابقين لأندية الدوري الممتاز في الانتقالات الصيفية الماضية.
وعقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي قبل مباراة انبي المقرر اقامتها بعد غد الجمعة بالجولة الثانية بالدوري-
وخلال جلسته مع الفريق طالب المهندس أحمد عبد الخالق اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي التي ستقام في الثانية والنصف مساء الجمعة باستاد المقولون.
وأكد عبد الخالق على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.
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