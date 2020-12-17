شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يتابعان مران منتخب الجمباز بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على زيارة تدريب منتخب مصر للجمباز وأيضا زيارة الصالة المخصصة لتدريبات المنتخب الأول لكرة اليد داخل المركز الأولمبى بالمعادي. وعقب انتهاء اجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب مع اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2021 فى المركز الأولمبى بالمعادى توجها إلى الصالة المغطاة التى يتدرب بها منتخب الجمباز والإطمئنان على استعدادات اللاعبين بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ثم توجها إلى الصالة المغطاة التى يتم تجهيزها لتكون مكان تدريبات المنتخب الأولى لكرة اليد الذى يستعد لخوض مونديال العالم لكرة اليد المقرر إقامته فى مصر خلال شهر يناير عام 2021.





كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يتابعان مران منتخب الجمباز بالمركز الأولمبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.