شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: إثارة قضايا بوطيب والنقاز و أشيمبونج هدفها هدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود محاولات من البعض لمحاولة زعزعة استقرار نادي الزمالك وفريق الكرة من خلال اثارة قضايا اللاعبين السابقين مثل خالد بوطيب وحمدى النقاز و أشيمبونج، للمطالبة بمستحقاتهم القديمة في هذا التوقيت.

وأضاف المصدر ان الذين يثيرون مشاكل قديمة وقضايا من مجالس سابقة في هذا التوقيت ، هدفه الأساسي هو هدم النادي والفريق وزيادة الازمات امام إدارة الزمالك الحالية حتي تعجز عن حلها.

في سياق مختلف أحبط مسئولو الزمالك محاولة المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق في فسخ تعاقده مع النادي، حيث قام مسئولو الزمالك بسداد 12 مليون جنيه لأشرف بن شرقي قيمة مستحقاته المتأخرة والتي كانت سببًا في أزمة لدى اللاعب مؤخرًا.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن أن أشرف بن شرقي أرسل إنذار منذ عدة أيام بفسخ تعاقده مع الزمالك لعدم حصوله علي مستحقاته منذ الموسم الماضي، وأضاف المصدر أن بن شرقي أبلغ المقربين منه برفضه المشاركة أمام بيراميدز الا بعد الحصول علي مستحقاته المتأخرة كاملة رافضا مبدأ التقسيط.

وبالفعل حصل اللاعب علي شيك بقيمة 12 مليون جنيه أنهت الأزمة قبل مواجهة بيراميدز التي يحتاج الفريق للفوز بها لمواصلة المنافسة مبكرًا علي لقب الدورى.

ونجحت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في سداد المستحقات المتأخرة للاعبين ورواتب الموظفين داخل النادي باجمالي 35 مليونا و132 ألف جنيه، حيث تسلم لاعبو الفريق الأول شيكات مستحقة الصرف من إدارة الكرة بالنادي، فيما تم صرف الرواتب المتأخرة لموظفي النادي