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حصاد الرياضة اليوم الأربعاء 16-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 16/ 12/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها والتى يأتى على رأسها نقل موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى للمستشفى بعد إصابته بفيروس المستجد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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