شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لاعبي منتخب الشباب المصابين بكورونا لفندق اخر لتلقي العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر مسؤولو منتخب الشباب نقل لاعبي الفراعنة المصابين بفيروس كورونا وعددهم 14 لاعب إلى فندق اخر لعدم تعامل فندق إقامة المنتخب الحالي باحترافية، وأبلغ ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بالتراجع عن رغبته في العودة إلى القاهرة لاستكمال علاجه من فيروس كورونا.

وأوضح ربيع ياسين أنه يرغب في الاستمرار مع لاعبيه حتى نهاية مشوارهم ببطولة تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي اجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسي والتي اكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرون، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم .وتم استدعاء احمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي ستاد رادس.

وتحتضن تونس منافسات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا العام المقبل.

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كافي من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.