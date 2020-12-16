البوندسليغا: فرايبورغ يقهر شالكه المترنح في عقر داره

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الـ 12 من ​الدوري الالماني لكرة القدم​، واصل فريق ​شالكه​ تعثره حيث تعرض لخسارة ثقيلة في المباراة التي استضاف بها نظيره ​فرايبورغ​ على ملعب فيلتينس ايرينا، وانتهت هذه المواجهة بواقع 2 – 0.

انتهى الشوط الاول لهذا اللقاء بالتعادل السلبي، ودخل فريق الضيوف بحماس كبير حيث تمكن من تسجيل ثنائيته في الدقيقتين 50 و68 عن طريق اللاعب ​رونالد سالاي​، ليقود اللاعب هذه المواجهة الى بر الامان بعد ان فشل فريق اصحاب الارض من تقليص الفارق لحين انتهائها بهدفين نظيفين لصالح فريق فرايبورغ.

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