اتالانتا يخطف نقطة التعادل من معقل يوفنتوس ورونالدو يضيع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
خطف نادي اتالانتا العنيد نقطة التعادل من معقل نادي يوفنتوس حامل اللقب وقاده الى التعادل 1 - 1 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة 12 من الكالتشيو الايطالي.
هذا التعادل هو السادس لليوفي في البطولة هذا الموسم ليصبح اكثر فريق يحقق التعادل ورفع رصيده الى 24 نقطة بنفس رصيد انتر ميلانو صاحب المركز الثاني بينما اصبح رصيد اتالانتا 18 نقطة من 11 لقاء.
سجل هدف اليوفي اللاعب كييزا وعادل فرولر من تسديدة مميزة من خارج المنطقة.
يذكر ان رونالدو نجم اليوفي اضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء بعد ان تصدى لها حارس المرمى.
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