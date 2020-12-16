شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية تقصي الليث والان مع التفاصيل
وجاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء تقدم لها نجم القادسية المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء اللاعب حسن العمري، وتمكن من تسديدها بنجاح محرزاً الهدف القدساوي (د:89)، وشهد اللقاء خروج حارسي الفريقين الأساسيين في نصف الساعة الأول من عمر اللقاء بداعي الإصابة. وبعد خمس دقائق وقتا بدل ضائع أعلن الحكم سلطان الحربي نهاية اللقاء بفوز القادسية بهدف دون مقابل، ليتأهل القادسية لدور الـ8 ويغادر الشباب المسابقة.
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