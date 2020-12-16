بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول وتوتنهام

كتب: ضياء السقا يستضيف ليفربول، نظيره توتنهام، في العاشرة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي. ويحتل توتنهام المركز الثاني بترتيب جدول المسابقة برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث. وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التشكيل على النحو التالي: أليسون – أليكسندر أرنولد – ويليامز – جونز – روبيرتسون – فابينو – هندرسون – فينالدوم – ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو. وجاء تشكيل البرتغالي جوزيه مورينيو لتوتنهام على النحو التالي: هوجو لوريس - سيرج اورييه - توبي الديرفيريلد - إيريك داير - بن دافيز - موسى سيسوكو - بيير اميل هوبيرج - ستيفن بيرجوين - جيوفاني لو سيلسو - هيونج مين سون - هاري كين. بث مباشر:

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