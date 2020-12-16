موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره بيراميدز، في السابعة والنصف من مساء غدا الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولي للدوري على حساب فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0، بينما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بـ3 نقاط، فيما يأتي بيراميدز في المركز الـ14 بدون نقاط.

قائمة الزمالك

من جانبه، أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وضمت القائمة كلا من:

محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع

فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد في خط الوسط.

مصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم.

واستعاد الزمالك يوسف أوباما من الإصابة وجاهزية شيكابالا وأشرف بن شرقي للقاء مع استمرار غياب عبد الله جمعة بسبب عدم تعافيه من كورونا.

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد أبو جيل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، حميد أحداد، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

على الجانب الأخر، يفتقد بيراميدز رمضان صبحي للإيقاف بعدما تعرض للطرد في المباراة الماضية.

تشكيل بيراميدز المتوقع:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتحي - عبد الله بكري - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فاروق - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: محمود وادي.

القناة الناقلة

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك وبيراميدز على شاشتها.