صلاح أمين ضاحكاً: كنت أكره دجلة.. والآن ألعب معهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال صلاح أمين، لاعب وادي دجلة، إنه كان يستعجب أن يُعاني فريقه الحالي في جدول الدوري رغم أسلوب لعبهم المختلف في الدوري.

وأضاف أمين، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت عقب فوز فريقه أمام المقاولون ضاحكاً:"دجلة فريق (رخم) كنت أكره ولكن أنا الآن موجود معهم".

وردًا على لعبه بمعظم فرق الدوري باستثناء الأهلي والزمالك، قال لاعب دجلة:"ربما لم أكن أحصل على الفرص الحالية، الحمدلله على وجودي حتى الآن".

وأتم أمين تصريحاته بالإشادة بقائد فريقه محمد عبدالمنصف ودوره في اندماج الصفقات الجديدة لدجلة.

وفاز دجلة على نظيره المقاولون بهدفين مقاب هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري وسجل صلاح أمين الهدف الثاني لفريقه.