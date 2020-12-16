النني يشارك وآرسنال ويواصل سلسلة اللا فوز في بريميرليج بالتعادل مع ساوثامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تعادل آرسنال مع ضيفه ساوثامبتون بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد الإمارات.

وأتى التعادل ليبقي آرسنال في المركز الـ15 بجدول الترتيب وفي رصيده 14 نقطة فقط، لكنه حرم ساوثامبتون من التقدم لصدارة بريميرليج، قبل لقاء ليفربول وتوتنهام الذي كان سيضمن له المشاركة في القمة أو الاحتفاظ بالمركز الثاني على أقل تقدير.

ولعب محمد النني المباراة بالكامل، وأدى بشكل جيد في الأدوار الدفاعية رغم أن المباراة أقيمت شهدت حالة طرد.

وتكون تشكيل آرسنال من: برند لينو، ميتلاند نيلز، روب هولدينج، جابريل، كيران تيرني، محمد النني، داني سيبايوس، نيكولاس، نيكيتيا، ساكا، بيير إيمريك أوباميانج.

أحداث المباراة

مر ربع الساعة من عمر المباراة، وكانت هناك سيطرة متبادلة من جانب الفريقين مع وجود بعض الفرص التي لم تتسم بالكثير من الخطورة، غير أن نيكينيا كان صاحب اللقطة الأبرز عندما سدد كرة أرضية أبعدها حارس المرمى ماكارثري.

لكن أتى ثيو والكوت بهدف رائع في الدقيقة 18 بعدما حصل على بينية رائعة من كان تشي آدامز في عمق منطقة الجزاء وسددها رائعة لتعرف الطريق إلى شباك لينو؛ لتذهب الكفة في مصلحة ساوثامبتون.

واستمرت أحداث المباراة على نفس الوتيرة، مع عدم تمكن آرسنال من امتلاك منطقة وسط الملعب، والضغط القوي لعناصر ساوثامبتون في مختلف المناطق، لكن في الدقيقة 42 سدد نيكولا بيبي كرة من منقطة الجزاء لكن ماكارثي كان في الموعد وأمسك بها.

وعاد آرسنال للمباراة في الدقيقة 53 عن طريق أوباميانج سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء تجاه القائمة الأيسر لماكارثي الذي لم يتمكن من التعامل معها بشكل جيد، لكن البداية كانت بعمل رائع من ساكا في الجانب الأيسر الذي مر من عناصر ساوثامبتون، ولعب كرة إلى نكيتياه الذي منحها للجابوني وضرب قلبي الدفاع بتمريرة من أول لمسة في العمق.

وتعرض جابريل مدافع آرسنال للطرد ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 62 من عمر المباراة، ليعود آرسنال إلى مخاوفه على المباراة رغم امتلاك الكرة بشكل أكبر منذ تسجيل التعادل.

وكاد روب هولدنج يسجل هدفًا قاتلًا لصالح آرسنال في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة، غير أن رأسيته ارتدت من زاوية إلتقاء القائم والعارضة.