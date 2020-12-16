دجلة يعمق جراح المقاولون في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف نادي وادي دجلة فوزاً هاماً أمام نظيره المقاولون بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وتقدم وادي دجلة مبكرًا في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سددها محمد هلال بنجاح، قبل أن يتعادل في هيثم جويني في الدقيقة 45 من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني سادت سيطرة متبادلة من قبل الفريقين على الكرة دون خطورة حتى استغل صلاح أمين خطأ حارس مرمى المقاولون محمود أبو السعود وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز رفع دجلة رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يتذيل المقاولون الترتيب بدون أي نقطة.