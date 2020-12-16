الأهلي يكشف كواليس زيارة وفد الفريق لأسرة الراحل عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

حرص عدد من نجوم النادي الأهلي على رأسهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على زيارة والدة الراحل محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي الأسبق.

وقام سيد عبد الحفيظ، وثلاثي محمد الشناوي، وسعد سمير، وأيمن أشرف، قاموا نيابة عن فريق الكرة، بزيارة أسرة الراحل عبد الوهاب، في منزلها بمركز سنورس بالفيوم.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على أسرة الراحل، وتقديم كل سبل الدعم المعنوي لها، في إطار الأسرة الواحدة التي تربط جميع أبناء الأهلي.

ووفقاً لما جاء بالموقع الرسمي للأهلي، قام عبدالحفيظ بنقل تحية محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع لاعبي الفريق لوالدة عبدالوهاب، مؤكدًا لها أن الراحل من أبناء الأهلي، وسيظل اسمه محفورًا في قلوبهم، مشيرًا إلى أن سيرته الطيبة ستظل عالقة في نفوسهم، نظرًا لما قدمه للنادي الأهلي وجماهيره.

وتابع عبدالحفيظ " الجميع داخل النادي لم ولن ينسى محمد عبد الوهاب، صاحب الوجه البشوش، دمث الخلق، وأن اسمه سيظل خالدًا في قلوبهم".

ومن جانبهم أكد ثلاثي الأهلي، أن الراحل يعد من جنود الأهلي المخلصين، الذين سيظل اسمهم في مكانة فريدة لدى جماهير النادي في كل مكان، معربين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال من أسرته.

تصريحات والدة عبدالوهاب

وقالت والدة الراحل عبدالوهاب في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي " زيارة عبد الحفيظ ولاعبي الأهلي (غالية جدا)، وتؤكد العبارة الشهيرة أن الأهلي لا ينسى أبناءه، وتلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية من محمود الخطيب، خلال الفترة الماضية، من أجل الاطمئنان على أسرة محمد عبد الوهاب".

وأضافت "اتصالات الخطيب تسعدني جدا، وأشعر بالفخر للانتماء إلى النادي الأهلي العريق، الذي يكرم أبناءه، ولا ينساهم مهما مرت السنوات، كل الشكر أيضا لسيد عبد الحفيظ، الذي أعتبره (ابني)، ويبقى كأخ كبير لأبنائي أشقاء محمد".

وصرحت "الزيارة، كانت فرصة جيدة لتقديم التهنئة لهم بعد الفوز ببطولة إفريقيا وكذلك الدوري وكأس مصر، لقد عشت لحظات صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى تحقق الفوز بالبطولة واستعادة اللقب الإفريقي الغالي".

وشددت " ابتعدت عن متابعة الكرة منذ رحيل محمد عبد الوهاب، ولكن كنت أدرك جيدًا أهمية نهائي إفريقيا، ومن ثم حرصت على المتابعة ودعم الفريق".

واختتمت "أشكر جماهير الأهلي في كل مكان بسبب الدعاء المستمر لعبدالوهاب، هذا ليس غريبًا على جماهير الأهلي الوفية المخلصة لكل من ينتمي إلى نادي القرن".