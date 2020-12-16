بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام على صدارة الدوري الإنجليزي عبر بين سبورت

مباراة ليفربول ضد توتنهام على زعامة الدوري الإنجليزي الممتاز ٢٠٢٠ حيث يتعادل الفريقين برصيد ٢٥ نقطة لكل فريق ويسعى محمد صلاح ورفاقه التغلب على هاري كين وفض الاشتباك على صدارة البريميرليج عندما يلتقي الفريقان اليوم الأربعاء.



وتبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء

حيث يواجه يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول كتيبة الداهية البرتغالي جوزيه مورينو الذي نجح في تغيير شكل فريق توتنهام لتشهد المباراة العديد من المواجهات الثنائية سواء خارج الخطوط بين إثنين من أهم المدربين في العالم أو داخل أرضيةالملعب.حيث تشهد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم منافسة شرسة بين محمد صلاح والياباني سون على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة لأنها بين فريقين يمتلكان أكثر خطوط الهجوم شراسة في العالم بسبب التناغم بين هاري كين في توتنهام وخط الهجوم المرعب في ليفربول بقيادة هداف الفريق محمد صلاح وساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمنيو.