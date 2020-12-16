مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم لايف بالدوري الإنجليزي

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت لايف اون لاين بدون تقطيع، تتجه أنظار متابعي الكرة الإنجليزي إلى مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام، في أهم مباريات اليوم في قمة الأسبوع الثالث عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم عبر قناة بي ان سبورت HD1 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ستكون بداية إنطلاق البث المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم الأربعاء 16-12-2020 عند الساعة 11:00 بتوقيت السعودية ، 10:00 بتوقيت مصر 12:00 بتوقيت الإمارات.

كان أداء ليفربول حامل اللقب متقلباً هذا الموسم، ويعود ذلك لكثرة الإصابات التي ضربت الفريق منذ بداية الموسم، لكن فريق المدرب يورجن كلوب قد عمل على تحسين نتائج الفريق كونه يلعب بالعناصر المتاحة حالياً، وقد أهدر ليفربول مزيداً من النقاط خارج أرضه،

حيث فشل في الفوز عندما تعادل مع فولهام في الجولة الماضية، ليتراجع عن صدارة الترتيب لصالح توتنهام الذي تعثر أيضاً ضمن ذات الجولة، ويمتلك الريدز حالياً 25 نقطة، إذ يتساوى مع توتنهام لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

لم يصل ليفربول إلى المستوى المطلوب حتى الآن، الذي كان عليه الموسم الماضي، وسط أزمة الإصابات، حيث قدم زملاء محمد صلاح عروض باهتة للغاية في آخر مباراتين، وسيكون عليه التغلب على توتنهام هذه الليلة لكي يزيح منافسه عن الصدارة.

بينما يحتل توتنهام صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وستكون مباراته أمام ليفربول هي الفيصل لكي يبتعد عن ملاحقه المباشر في المرحلة الحالية من الموسم، لكن توتنهام سقط هو الآخر

في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام كريستال بالاس في الجولة الفائتة، لكنه بقية محافظاً على الصدارة بعد تعثر ليفربول أيضاً امام فولهام، واذا استمر توتنهام في الصدارة سوف يكون المرشح الأكبر لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي نهض بالسيبرز وبات رقم صعب أمام الأندية الأخرى.

توتنهام يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف، ويمتلك فريق المدرب جوزيه مورينيو 25 نقطة من 12 مباراة ، مثل ليفربول، لكن فارق الأهداف +14 أفضل بخمس نقاط من الريدز في الوقت الحالي.

تشكيل الفريقين

تشكيلة ليفربول : اليسون ، ارنولد ، فابينيو ، ويليامز ، روبرتسون ، هيندرسون ، فينالدوم ، جونز ، صلاح ، فيرمينو ، ماني.

تشكيلة توتنهام : لوريس ، اورييه ، داير ، الدرفيلد ، بن ديفيز ، سيسوكو ، هويبيرغ ، لو سيلسيو ، بيرغوين ، سون ، هاري كين.