فيديو.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول أمام توتنهام

نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول أمام نظيره توتنهام في المباراة التي تقام بينهما على ملعب انفيلد ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافسات على ملعب انفيلد ضمن الجولة الثالثة عشرة من منافساتالدوري الانجليزي. سجل المحترف المصري محمد صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 26 من تسديدة قوية لم يستطع هوجو لوريس التصدي لها.

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