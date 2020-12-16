بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر yalla shoot رابط مشاهدة مباراة ليفربول

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزى نظيره توتنهام على ملعب «آنفيلد»، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».

يضم تشكيل ليفربول كل من.. أليسون في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ويليامز، فابينيو، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، جونز، ساديو مانى،

محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.بينما يضم تشكيل توتنهام كل من.. هوجو لوريس، سيرجي أورير، ألدرفيريلد، إريك دير، بن دافيز، هويبيرج، سيسوكو، لو سيلسو، بيرجوين، هارى كين، سون هيونج مين.

الدقيقة 11.. أولى الهجمات الخطرة لليفربول عبر ضربة رأس من فيرمينو يمسك بها الحارس هوجو لوريس

الدقيقة 21.. صلاح يتلقى كرة بالعرض ويسددها زاحفة يمسك بها الحارس لوريس لتضيع فرصة هدف التقدم لليفربول