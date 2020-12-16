بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام kora hd.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام لايف والذي يحتل المركز الأول بفارق الأهداف عن الريدز ولذلك فإن مباراة توتنهام مباشر اليوم ستكون فرصة كبيرة لمتابعة كل ما يحدث من أساليب جوزيه مورينيو الدفاعية التي أوصلته إلى المركز الأول

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