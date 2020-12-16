حدد ثلاثة أسباب لتمسكه به.. زيدان: "بينزيمه الافضل على الإطلاق"

وصف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان مهاجمه كريم بنزيمة بأنه أفضل مهاجم فرنسي على مرّ العصور، بعد أن سجّل هدفين ليقود حامل اللقب للفوز 3-1 على أتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء.



ولعب ريال مدريد 77 دقيقة بتفوق عددي عقب طرد راؤول غارسيا لاعب بيلباو، لكن الفريق الزائر لم يجعل الأمور سهلة على حامل اللقب، وهز أندير كابا الشباك في الشوط الثاني ليلغي تقدم فريق زيدان بهدف توني كروس.



لكن بنزيمة أظهر قدراته قرب النهاية، فأعاد ريال مدريد إلى المقدمة بضربة رأس عقب كرة عرضية من داني كارفخال، قبل أن يحسم الانتصار بالهدف الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وسئل المدرب عما إذا كان مواطنه هو أفضل مهاجم فرنسي على الإطلاق بعد المباراة، ولم يبد زيدان أي شكوك إزاء هذا الافتراض.



وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا "بالنسبة لي هو الأفضل لأنه أمضى فترة طويلة في ريال مدريد ويواصل إثبات نفسه. خاض ما يزيد على 500 مباراة وسجل العديد من الأهداف. إنجازاته تتحدث عن نفسها. بالنسبة لي هو الأفضل بالطبع".



وأصبح بنزيمة هدافا لريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو في 2018، لكنه لم يلعب مع منتخب فرنسا منذ 2015 بعد واقعة تورط فيها أيضا زميله وقتها في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.

لكن زيدان ما زال يعتبره في مكانة أعلى من أسطورتي منتخب فرنسا تييري هنري وديفيد تريزيغيه، والمهاجمين الحاليين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي.



وأضاف المدرب الفرنسي "إنه لاعب أكثر اكتمالا الآن مما كان عليه في السابق. إنه ليس المهاجم رقم 9 بصورة صريحة، لا يفكر فقط في تسجيل الأهداف وهذا ما أحبه فيه".



وتابع "يحب التعاون مع زملائه وصناعة الفرص لهم، ويعرف أيضا كيفية تسجيل الأهداف، ويفعل ذلك عندما يحتاجه الفريق مثلما حدث اليوم. هذا هو كريم".



المصدر: رويترز