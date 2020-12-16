شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود ليفربول أمام توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى التشكيل الأساسى الذي يخوض المواجهة النارية أمام توتنهام في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «آنفيلد»، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».
ويضم تشكيل ليفربول ضد توتنهام..
أليسون في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ويليامز، فابينيو، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، جونز، ساديو مانى، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.
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