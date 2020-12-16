شكرا لقرائتكم خبر عن سام ألارديس مدربًا لوست بروميتش ألبيون بدلًا من بيليتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن وست بروميتش ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعيين سام ألارديس مدربًا للفريق عقب إقالة مدربه السابق سلافن بيليتش، اليوم الأربعاء. وقال النادي في بيان إن ألارديس وافق على عقد لمدة 18 شهرا. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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