رونالدو يضيع ركلة جزاء امام اتالانتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

اضاع النجم البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم ​يوفنتوس​ الايطالي ركلة جزاء لفريقه في اللقاء الذي يجمعه بضيفه نادي ​اتالانتا​ لحساب الجولة 12 من البطولة.



ومنح حكم اللقاء ركلة جزاء لليوفي بعد اعاقة اللاعب كييزا داخل منطقة الجزاء الا ان الدون وبمفاجأة الجميع لم يتمكن من التسجيل بعدما تصدى حارس اتالانتا لتسديدة البرتغالي.

رونالدو لم يعتد على اضاعة ركلات الجزاء وهو الذي سجل في اخر 4 محاولات امام برشلونة في دوري الابطال وامام جنوى في الكالتشيو الا انه فشل في محاولته الخامسة.