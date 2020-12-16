ناتشو يريد اللعب في الكالتشيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 اكد خوانما لوبيز وكيل أعمال الإسباني ​ناتشو​ فرنانديز مدافع ​ريال مدريد​ أنّ اللاعب يرغب في اللعب بالدوري الإيطالي بعد رحيله عن الميرنغي.

ناتشو ارتبط بإمكانية الرحيل في الصيف الماضي ولكن زيدان، أقنعه بالبقاء لكونه سيكون ضمن خططه لهذا الموسم. وقال لوبيز: "ناتشو مُحترف وقد نشأ في ريال مدريد ولديه عقلية الفوز". وأضاف: "إذا غادر ريال مدريد فسيكون خياره الأول هو إيطاليا إنه يُحب حقًا فكرة اللعب في الدوري الإيطالي". وانهى حديثه بالقول: ناتشو اثبت نفسه في الريال لذا حافظت عليه الادارة.

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