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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ بونوتشي مع السيدة العجوز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
حقق مدافع نادي يوفنتوس الايطالي ليوناردو بونوتشي رقماً مميزاً خلال مشاركته في المباراة التي تجمع فريق السيدة العجوز امام نظيره اتالانتا، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الايطالي لكرة القدم.
واعلنت شبكة أوبتا للاحصائيات أن ليوناردو بونوتشي خاض مباراته رقم 300 مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، كما إنه اصبح اللاعب الرابع عشر الذي يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ النادي الايطالي.
يذكر ان فريق السيدة العجوز نجح في التقدم بالهدف الأول عن طريق فيدريكو كييزا في الدقيقة 29 من عمر المباراة.
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