مؤتمر صحفي لكشف خاص بنهائيات «3x3»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعلن اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة (3x3) اليوم التفاصيل الخاصة بالبطولة التي تستضيفها السعودية بمدينة جدة، وذلك من خلال عقد مؤتمر صحفي بجدة اليوم. وتقام البطولة بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة، بدعم من برنامج جودة الحياة. وسيتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورئيس اللجنة المنظمة غسان طاشكندي، بحضور مدير لعبة (3x3) في الاتحاد الدولي لكرة السلة إيقانيسو سيرانيو. وسيتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورئيس اللجنة المنظمة غسان طاشكندي، بحضور مدير لعبة (3x3) في الاتحاد الدولي لكرة السلة إيقانيسو سيرانيو. يذكر أنه يشارك في منافسات نهائيات الجولة العالمية للأبطال 12 فريقا من مختلف دول العالم تأهلت إلى الجولة الخامسة والنهائية للبطولة لموسم 2020.

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